Группа Iron Maiden громко вернулась с новым синглом и клипом (Видео)

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская группа Irom Maiden выпустила новую песню спустя шесть лет затишья, а также представила клип на композицию. Видео разместили на YouTube.

Новый трек получил название The Writing On The Wall, а видеоряд для него сделали художники команды Pixar Alumni & Blinkink. Песня получилась впечатляющей, а написал ее гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон.

Новый клип также впечатляет своей историей, а в процессе создания, по словам солиста Iron Maiden, видение совпало у всех, из-за чего им удалось создать красочное и захватывающее видео. -0-