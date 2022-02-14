Группа кабанов совершила "налет" на поселок и попала на видео

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад камеры наружного видеонаблюдения в России запечатлели любопытный и забавный момент, который привлек внимание юзеров. Кадры разместили в одной из соцсетей.

Камеры, установленные на въезде в небольшой поселок запечатлели "налет" кабанов. Группа животных, состоящая из более чем десятка особей, вошла в населенный пункт и отправилась к жилым домам.

Переживать не стоит, ведь большинство из лесных обитателей - детеныши. Люди предположили, что кабаны просто транзитом прошли через поселок, а другие посчитали, что животные вышли к людям за лакомством. Причины поведения "налетчиков" остались неизвестны, а вот кадры впечатлили и повеселили сеть, ведь ролик быстро собрал множество просмотров.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ