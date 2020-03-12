Группа Little Big поделилась подробностями подготовки к "Евровидению"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель российской группы Little Big Илья Прускин рассказал в эфире радио NRJ подробности подготовки к песенному конкурсу "Евровидение". Запись была опубликована в Instagram.

Группа Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе, а во время выступления намерены запустить новый танцевальный челлендж. Про песню стало известно только то, что она будет в стиле рок-диско, метал-диско. Также ранее Прускин сообщил, что композиция будет "веселой и с бразильским оттенком".

Второго марта стало известно, что от России на "Евровидение" в 2020 году поедет группа Little Big. Свою песню для конкурса они обещали представить вечером 12 марта. -0-