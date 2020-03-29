Группа Little Big записала "карантинную" версию клипа на одну из своих песен

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер группы Little Big Илья Прусикин разместил на своей странице в Instagram новую версию клипа песни I'm ok, записанную в условиях карантина.

Ролик сняли в домашней обстановке. Чтобы сыграть мелодию, участники группы вооружились столовыми приборами, стаканами и бутылью с водой, а солист использовал в качестве музыкального инструмента пластиковый футляр для градусника.

Фанатам коллектива понравилось новое исполнение песни. Они похвалили Прусикина за оригинальный способ развлечения во время изоляции.

Группа Little Big должна была представить Россию на "Евровидении", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.-0-