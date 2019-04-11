Группа Naka выпустила клип в поддержку онкобольных

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская рок-группа Naka опубликовала клип на свою песню "Буду жить". Видео размещено на YouTube-канале группы.

Песня посвящена людям, которые борются с онкологическими заболеваниями. В съемках также приняли участие солист группы Nizkiz Александр Ильин и солист группы "Бяз назвы" Алесь Лютич.

В официальном сообществе во "Вконтакте" группы при презентации новой работы привели цитату лидера Naka Анастасии Шпаковской. По ее словам песня родилась после того, как девушка столкнулась с личной трагедией - смертью близкого человека.

"Наша новая песня - для тех, у кого уже не достаточно сил для веры и надежды. Песня - чтобы ты знал, что не один, и впереди еще будет свет. Эта песня была написана после смерти дорогого мне человека. Он умер от рака. После долгого пути борьбы наши дороги разошлись: кто в жизнь долгую, кто в жизнь вечную. Вспоминая этот путь, я чувствовала, насколько страшно, когда ты не можешь ничего изменить, а просто ждешь того, что так сложно принять. И уже не чувствуешь в себе ни света, ни сил. Нас много таких, я знаю", - процитировали в сообществе Анастасию.

Над видеорядом работал талантливый оператор-постановщик и режиссер Александр Олейников, который ранее уже снимал клипы для групп Vuraj, J:Морс, Nizkiz.-0-