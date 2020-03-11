Группа "Время и Стекло" прекратила свое существование

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный украинский музыкальный дуэт "Время и Стекло" распался. С таким заявлением в видео выступили участники группы. Кадры опубликовала Надежда Дорофеева в своем Instagram.

В ролике участники уже бывшей группы "Время и Стекло" рассказали, что вчера выпустили последний клип творческого коллектива, который радовал многих поклонников своей музыкой более 10 лет.

В подписи к посту Дорофеева пояснила: "Мы с Лешей поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь - большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому - наступает новый этап".

Артисты провели откровенный разговор и закончили на том, что 11 сентября состоится последний концерт группы "Время и Стекло". -0-