Грузовой вагон отцепился от поезда и пронесся через российский город (Видео)

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автолюбители из Чебоксар смогли запечатлеть на видео интересный момент. Кадры они загрузили на YouTube.

Инцидент произошел второго февраля на одном из железнодорожных переездов. Как оказалось, одна из цистерн грузового поезда отцепилась от состава и отправилась в "путешествие".

Отцепившийся вагон на большой скорости пролетел через несколько железнодорожных переездов, а спустя два километра его "поймали" локомотивом. К счастью, никто не пострадал, однако кадры впечатлили юзеров сети. -0-