Грузовому кораблю Dragon удалось пристыковаться к МКС со второй попытки

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает NASA в своем Twitter-аккаунте.

Корабль привез на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование. Космический корабль смог пристыковаться к станции только со второй попытки.

Причиной трудностей при стыковке стали проблемы со связью. Корабль был вынужден отойти от МКС на 30 м и ждать, пока диспетчеры NASA устранят неполадки.-0-