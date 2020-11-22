Грызун опустошил кормушку, но попал в ловушку из-за своей жадности (Фото)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из города Вентнор в Великобритании Шерил Хьюинз стала свидетельницей очень забавной ситуации, которая произошла прямо во дворе ее дома. Об этом пишет The Sun.

Хозяйка во дворе своего дома давно повесила кормушку для птиц, однако на ее содержимое положила глаз прожорливая соня. Маленькое животное вечером пробралось на участок и залезло во внутрь, чтобы насладиться зерном и другими вкусняшками.

Грызун без труда попало в кормушку и опустошил ее, однако выбраться обратно ему было не суждено. Из-за собственной жадности соня попала в ловушку и уже не пролазила во входное отверстие. Там животное и просидело всю ночь, пока утром его не обнаружила женщина.

Фото The Sun

Она сообщила о случившемся в Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты, специалисты которого и вытащили грызуна. По всей видимости, соня, которая напоминает мышь, решила отъесться перед холодами, чтобы после отправиться в спячку. -0-