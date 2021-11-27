Гулять можно и без человека? Забавный случай с собаками развеселил юзеров (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США запечатлела на видео уморительный момент, которым с радостью поделилась на YouTube.

Одним утром женщина выглянула в окно и обнаружила там очень интересную картину. Две соседские собаки мирно гуляли, однако людей поблизости не было. Вместо этого животные самостоятельно взяли поводки и отправились прогуливаться по округе. Этот факт повеселил женщину, а также множество юзеров сети.

После песики вернулись домой, однако в них отчетливо читалось удивление: гулять можно и без человека? Необычная прогулка развеселила сеть, ведь за короткое время ролик посмотрели огромное число раз. -0-