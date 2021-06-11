Гуру философии XXI века и скромный сюрреализм: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как профессор истории стал всемирно известным писателем, сюрреалистические фотоснимки, переделка Volkswagen в стиле "Безумного Макса", способы нормализовать влажность в квартире, а также несколько рецептов нестандартных блюд из гречки. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Скромный сюрреализм в фотографии

Фотографии, которые на первый взгляд кажутся иллюстрациями к концептуальным произведениям литературы, делают молодые архитекторы из Валенсии. На снимках Анны Дэвис и Даниэля Руэды человек становится действительно органичной частью пейзажа. Вот наиболее впечатляющие работы дуэта.

Не только каша – что приготовить из гречки

Предлагаем разнообразные рецепты с гречневой крупой, которые могут стать альтернативой привычным блюдам.

В Канаде нашли Volkswagen Beetle в стиле "Безумного Макса"

Поклонники Volkswagen Beetle в Канаде создали необычную версию этой машины. Фотографии автомобиля выложило издание Carscoops. Необычный дизайн "Жука" напоминает автомобили из знаменитого постапокалиптического фильма с Мелом Гибсоном.

Необычный Юваль Ной Харари: мальчик-вундеркинд, превратившийся в гуру XXI века

Книги этого относительно молодого израильского ученого заставили многомиллионную мировую читательскую аудиторию как никогда внимательно посмотреть под необычным углом на историю человечества, его настоящее и будущее. Кто-то считает его гуру философии XXI века, стоящим в одном ряду с Фрейдом, Ницше и Карлом Марксом, а кто-то называет "веганствующим шутом", просто зарабатывающим деньги на популистской псевдонаучной мешанине, собранной под одной книжной обложкой.

Влажность в квартире: как измерить и нормализовать

Комфортная температура в доме куда чаще попадает в поле зрения хозяев, чем уровень влажности, а зря. Простуды, частые обострения аллергии, головные боли – эти и другие симптомы могут свидетельствовать о недостатке или переизбытке влаги в помещении.

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Фото из открытых источников