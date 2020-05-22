Гусь "уколол" пса в самый неподходящий момент – видео

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик запечатлели на ферме в американском штате Флорида. Дети приехали к маме в гости и привезли с собой пса, который тут же бросился все вокруг изучать. Собака долго бегала по участку и за это время успела погонять цыплят, индюков и уток.

В какой-то момент животное с интересом начало что-то вынюхивать возле забора, даже не подозревая, что месть птиц подкрадывается сзади. Пока пес обнюхивал участок, к нему подобрался местный гусь и ущипнул собаку. По все видимости, птица целилась в хвост, однако промахнулась и попала в другое место.

Впрочем, этого хватило, чтобы началась погоня, в которой, как рассказал автор видео, победил гусь. Он с громкими звуками спрятался и наблюдал за гостем. -0-