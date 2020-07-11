Гуси устроили вечеринку в бассейне, но человеку это не слишком понравилось - видео

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры запечатлели в США. Там бассейн во дворе дома захватили гуси.

Кадры опубликовали на YouTube. Хозяева жилища мирно отдыхали, когда услышали странные звуки, доносящиеся из бассейна. Оказалось, что семейство гусей решило устроить вечеринку и заплыв.

Хозяева были удивлены таким неожиданными гостями, однако позже поняли, что гусята, которые уже исколесили бассейн полностью, не могут выбраться из него. Рядом с ними летала перепуганная мама, поэтому люди решили прийти на помощь.

Мужчина взял сачок и принялся направлять малышей к лестнице. Через какое-то время гуси отплыли к краю и смогли вылезти, удалившись с участка стройной вереницей. -0-