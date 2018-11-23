Гвен Стефани выпустила атмосферный рождественский клип

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Гвен Стефани презентовала на YouTube-канале рождественский клип на композицию You Make It Feel Like Christmas.
Видео создано вместе с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном.
Ролик выполнен в ретро-стиле. Он показывает мини-историю влюбленной пары, которая готовится к Рождеству: покупает елку, готовит пудинг, лепит снеговика.
Композиция You Make It Feel Like Christmas станет частью рождественского альбома Гвен Стефани.
В 2017 году журнал People назвал Блейка Шелтона, бойфренда Гвен Стефани, самым сексуальным мужчиной планеты.-0-
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