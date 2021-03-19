Хабиб Нурмагомедов решил официально закончить с боями UFC

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый боец смешанных единоборств из России Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram новый пост и растрогал юзеров.

Спортсмен поужинал с главой UFC Дэйном Уайтом, после чего опубликовал фото с ним в соцсетях, написав много интересных вещей. Нурмагомедов поблагодарил Дэйна за возможность проявить себя. Кроме того, боец отметил, что поединки на ринге изменили его жизнь.

Ранее в тот же день глава UFC Дэйн Уайт заявил о том, что Хабиб Нурмагомедов официально завершает карьеру. -0-