Хайди Клум очаровала Instagram своей красотой в розовом бикини

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала в Instagram новый пост и восхитила сеть.

Звезда модных показов отправилась на отдых, откуда не стесняется делиться соблазнительными кадрами. На этот раз Хайди Клум примерила соблазнительное розовое бикини, а после попозировала перед камерой на борту яхты.

Фотографии получились очень смелыми и привлекательными, что отметили многочисленные фолловеры. Поклонники Хайди Клум были очарованы ее красотой. Неудивительно, что пост в считанные часы собрал огромное число лайков. -0-