Хайди Клум восхитила Instagram соблазнительным платьем

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая супермодель Хайди Кум поделилась со своими подписчиками в Instagram новым постом, который впечатлил людей.

Звезда представила на суд общественности наряд с очередных съемок. Девушка примерила асимметричное темно-синее платье в горошек. Соблазнительной деталью образа стали открытые плечи и, разумеется, яркая улыбка Хайди Клум.

Также знаменитость не постеснялась продемонстрировать стройные ноги и тонкую талию, что, бесспорно, пришлось по вкусу пользователям, которые за непродолжительное время оставили под снимком десятки тысяч лайков. -0-