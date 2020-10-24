Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет 5-12 декабря

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет в курортном городе Санья южной китайской провинции Хайнань с 5 по 12 декабря. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао" со ссылкой на организаторов киносмотра.

Особенностью кинофестиваля в условиях пандемии коронавируса нового типа станут показы фильмов не только в кинотеатрах, но и в режиме онлайн. Таким образом организаторы пытаются расширить аудиторию за пределами Китая.

На кинофестивале в этом году будет представлено около 200 фильмов из 60 стран и регионов мира, которые покажут широкому кругу зрителей в режиме онлайн или в 15 отобранных кинотеатрах города. За призы в различных номинациях поборются 4 376 работ из 114 стран и регионов мира. В прошлом году их было около 2 тыс.

Отдельная награда на кинофестивале в этом году учреждена для новичков. Она получила название "Здравствуй, будущее. Награда новых талантов". Из 125 полученных в этой номинации работ для показов было отобрано 12.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинофестивалей КНР. Впервые он прошел в декабре 2018 года в городе-курорте Санья. В нем приняли участие всемирно известные актеры и режиссеры Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.-0-