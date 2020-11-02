Харизматичный дедушка случайно попал в объектив камеры и стал популярной моделью (Фото)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмидесятилетний дедушка по имени Гарри Маунтэн из Великобритании в свои годы смог стать успешной моделью. Все это произошло благодаря случаю, сообщает издание The Metro.

Мужчина уже давно ушел на пенсию и решил проводить время в свое удовольствие. Он всю жизнь работал столяром, а в молодости занимался спортом и играл в группе. Впрочем, по словам Гарри, фотография всегда занимала в его жизни особое место.

В один день это увлечение сделало его популярным и прославило в мире фотосессий. Дедушка рассказал, что его друг однажды проводил съемку в стиле сериала "Острые козырьки". В последний момент одна из участниц отказалась от работы и тогда молодой человек позвал Гарри. Это небольшой решение кардинально изменило жизнь фотографа и дедушки, который очень гармонично вписался в общий антураж съемки.

После фотосессии Гарри Маунтэна заметили крупные бренды и модные журналы, которые решили заполучить 80-летнего дедушку для своих рекламных целей. Таким образом любимое занятие на пенсии стало новым витком в жизни пенсионера и быстро стало приносить ощутимый доход и славу.

Сегодня мужчина подписал контракт с национальным модельным агентством и теперь считается профессиональной моделью. Он уже снялся в нескольких фотосессиях, а также планирует поработать в качестве массовки в нескольких сериалах и фильмах. -0-

Фото The Metro