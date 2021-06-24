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Калейдоскоп
24 июня 2021, 12:45

Харрисон Форд получил трамву на съемочной площадке новой части "Индианы Джонса"

Харрисон Форд. Фото Deadline
Харрисон Форд. Фото Deadline

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Харрисон Форд получил травму во время работы над пятой частью фильма про знаменитого археолога. Об этом сообщает портал Deadline.

Информацию о травме 78-летней звезды подтвердили на студии Disney. Что именно произошло - не уточняется, однако команда, которая работает над "Индиана Джонс 5", отметила, что график съемок будет скорректирован.

В зависимости от состояния Харрисона Форда и будет строиться работа. К слову, премьера фильма запланирована на 2022 год. Еще больше новостей из мира кино ищите на tv.belta.by. -0-

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