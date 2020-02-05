Харрисон Форд вновь сыграет свою легендарную роль

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Харрисон Форд вернется к легендарной роли искателя приключений Индианы Джонса, сообщает издание BBC.

Информацию подтвердила кинопродюсер и президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди во время интервью на премии BAFTA. По ее словам, в пятом фильме об Индиане Джонсе к главной роли вернется 77-летний актер Харрисон Форд.

Помимо всего прочего, глава киностудии отметила, что грядущий фильм будет "продолжением истории, а не перезагрузкой серии". Картина пока не имеет названия, но известна предварительная дата премьеры - 9 июля 2021 года. -0-