Хаски - это весело, но не всегда: курьезный случай с собакой повеселил сеть (Видео)

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько недель назад мужчина из Великобритании запечатлел на видео случай, который произошел у него во дворе. Видео он разместил на YouTube.

Одним утром британец вышел во двор и заметил нечто странное рядом с садовой мебелью. Тем временем в саду играл его семимесячный щенок хаски, который никак не мог найти себе место. Впрочем, насторожило мужчину другое, ведь питомец всячески бегал и прятался под креслом во дворе.

Хозяин подошел поближе, и перед ним предстала курьезная картина, которая от души повеселила сеть. Как оказалось, хаски не мог сидеть без дела, поэтому прогрыз дорогостоящую садовую мебель. После этого началось самое интересное, ведь питомец понял, что теперь он может использовать подобное укрытие в качестве крепости. Пользователи не смогли смотреть на кадры без улыбки, а многие отметили, что хаски - это весело, но не всегда. Ролик приобрел популярность и быстро собрал огромное число просмотров.-0-