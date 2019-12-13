Хаски уничтожила ретро диван, пока хозяин спал, но один взгляд решил все

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Уэльса поделился интересной историей и стал звездой соцсетей, сообщает The Sun.

Саймон О'Коннер уже несколько лет страдает от веселого характера своего хаски по кличке Скай. Собака часто грызет мебель в доме и постоянно придумывает что-то новенькое, однако очередная выходка пса сделала хозяина и его пса звездами соцсетей.

Мужчина рассказал, что однажды вернулся домой и отправился спать. По всей видимости, Скай стало скучно и она полностью разорвала диван из 1970-х годов. Разумеется, когда 36-летний Саймон проснулся, то он был в гневе, но один взгляд на собаку решил все.

Хозяин непоседливого пса не смог злиться, ведь очень любит Скай. Дети уехали из дома в колледж и мужчина остался вместе с собакой вдвоем. Саймон поделился историей и фото хаски в сети, чем и завоевал огромную популярность среди пользователей. Кроме этого, он рассказал, что может быть, Скай и немного сумасшедшая, но она делает его жизнь интересней.-0-

Фото The Sun