Хаски всем своим видом ненавидит костюм для Хэллоуина – это забавно! (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США давно на YouTube разместил забавные кадры, которые понравились пользователям сети.

Во время Хэллоуина хозяин взрослого хаски решил сделать его частью праздника, поэтому приобрел для песика костюм. Собаку по кличке Мун нарядили в динозаврика, что со стороны выглядело очень мило. Впрочем, пользователей позабавил другой факт.

Всем своим внешним видом пес показывает, что ненавидит костюм для Хэллоуина. Питомец пристально смотрит в камеру, как будто пытаясь испепелить взглядом хозяина. С другой стороны, все это выглядит очень забавно, что и принесло ролику сотни тысяч просмотров. -0-