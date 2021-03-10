Хаски заворожила Instagram, превзойдя своей красотой самых знаменитых моделей (Фото)

Фото из Instagram
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие мировые модели заводят страницу в Instagram, где собирают внушительную аудиторию. Однако собака по кличке Хонам ничуть не уступает знаменитостям.
Хозяйка хаски из Гонконга завела для своей питомицы страничку в социальных сетях, а песик заворожил сеть. Все дело в выразительных глазах, которые стали предметом зависти у многих девушек. Кроме этого, питомица девушки по кличке Хонам обладает даром, ведь ее невероятно любит камера.
Позы хаски всегда неподражаемы и выразительны, из-за чего каждый день число подписчиков в ее Instagram только растет. Впрочем, смотрите сами! -0-