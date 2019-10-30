HBO отменяет приквел к "Игре Престолов"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HBO решали отказаться от приквела к популярному сериалу "Игра Престолов", сообщает издание The Hollywood Reporter .

Съемки сериала, в котором должны были показать первую встречу людей и белых ходоков, начались еще летом 2018 года. Был сделан пилотный эпизод, но руководство HBO приняло решение отменить проект.

Пока неизвестно, что именно стало причиной, однако многие журналисты и кинокритики считают, что HBO решило сосредоточиться на создании другого приквела по сценарию Джорджа Мартина и Райана Кондала.

Новый проект будет приближен к событиям "Игры Престолов" и расскажет о времени, когда правила династия Таргариенов. Проект находится на ранней стадии создания, а дата премьеры пока неизвестна. -0-