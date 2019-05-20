HBO выпустило тизер третьего сезона "Мира Дикого запада"

20 мая, Минск /Пачковский Кирилл/. В интернете появился тизер-трейлер третьего сезона американского сериала "Мир Дикого запада" от компании HBO.
В новом сезоне главную роль сыграет Аарон Пол, известный многим по сериалу "Во все тяжкие". Продолжение истории будет отличаться от канонов предыдущих сезонов, где основное действие проходило в "парке" с роботами.
Теперь зрителям предстоит увидеть футуристический город и быт людей, которые переплетаются с технологиями будущего и множеством роботов. Премьера намечена на 2020 год.-0-
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