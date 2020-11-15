Хэмилтон повторил рекорд Шумахера и стал семикратным чемпионом "Формулы-1"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом "Формулы-1". Таким образом, он сравнялся по числу побед с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером, сообщает ТАСС.

Льюис Хэмилтон стал победителем "Формулы-1" сезона 2020 года досрочно, поскольку за три этапа до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса.

Британский гонщик дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", где в 2008 году оформил первое чемпионство. В 2013 году он присоединился к команде "Мерседес" и выиграл шесть титулов (в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 годах).-0-