Хирург выступил в суде, не отвлекаясь от операции (Видео)

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел во время судебного слушания в городе Сакраменто в США. Об этом пишет Metro.

Из-за пандемии заседания были переведены в онлайн-формат, что привело к массе забавных моментов. Впрочем, последний ролик впечатляет и слегка пугает, ведь к ответственности за нарушение ПДД привлекают хирурга Скотта Грина. Мужчина согласился с обвинением, однако на суд пришел прямо в халате, маске и шапочке.

Причем, врач проводил операцию прямо во время судебного процесса, что заметил судья. Этот момент вызвал неоднозначную реакцию у всех присутствующих, но и повеселил сеть, когда судья спросил, правда ли хирург сейчас оперирует и может ли отвечать на вопросы. Грин ответил утвердительно и продолжил выполнять работу. Впрочем, суд сразу принял решение перенести заседание, а вся ситуация попал на видео.

Ранее адвокат из США выступил в суде с маской котика, а другой вверх ногами, ведь не смог отключить фильтр. -0-