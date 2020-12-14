Хитрая цапля целиком съела аллигатора и попала на видео

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушке из США удалось стать свидетельницей необычного и впечатляющего момента из природы. Кадры были опубликованы на YouTube.

Фотограф по имени Шелли Гильям отправилась одним утром на берег местного озера. Она прогуливалась и наслаждалась пейзажем, когда заметила странное движение в высокой траве.

Девушка подобралась поближе и включила камеру, что позволило записать впечатляющие кадры. В объектив попала цапля, которая решила пообедать аллигатором. На берегу она нашла гнездо рептилии и забрала оттуда детеныша. После этого птица перелетела на другой берег, где целиком его и съела. Все происходящее запечатлели на видео. -0-