Хитрая утка обвела вокруг пальца тигра и прославилась в сети (Видео)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появилось уморительное видео, которое моментально стало вирусным.

Пользователь сети стоял возле окна, когда заметил очень любопытную картину. По небольшой реке плыла, наслаждаясь солнечным днем, утка. Она даже не подозревала, что стала целью тигра, устроившего на нее охоту.

В какой-то момент утка заметила хищника, и тут началось самое веселое, что и прославило птицу в сети. Хитрая утка принялась играть с тигром в прятки. Когда тот подбирался ближе - пернатая ныряла под воду и уходила от преследования.

Таким образом птица несколько раз обвела тигра вокруг пальца. Судя по виду хищника, тот явно был не готов к такому стечению обстоятельств. Запись в Twitter быстро стала вирусной и собрала огромное число просмотров, а вот хитрая утка стала героем для многих юзеров соцсети.-0-