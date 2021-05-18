Хитро! Собака придумала схему по добыче вкусняшек и попала на видео в Индонезии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько туристов запечатлели на видео хитрую собаку, которая придумала гениальную схему. Кадры разоблачения опубликовали на YouTube.

Посетители отправились на прогулку по парку в Индонезии, когда встретили собаку. Песик заметил машину и начала еле ее догонять, но только на двух лапах. Задние ноги у него, почему-то, не работали. Так продолжалось некоторое время, пока пес не понял, что лакомства от туристов он не получит.

После этого он спокойно поднял задние лапы и задорно побежал вперед, касаясь земли всеми конечностями. Хитрая собака таким способом вызывала жалость у туристов, чтобы получить вкусняшку. Туристы и юзеры восхитились находчивым псом, что принесло кадрам огромное число просмотров. -0-