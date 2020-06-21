Хитрый орел сорвал рыбу прямо с крючка – видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хитроумного орла удалось запечатлеть семейству из штата Аляска в США.

Семья отправилась на берег озера, чтобы провести время на природе и порыбачить. Мама зашла с удочкой по лодыжку в озеро и принялась наслаждаться процессом, однако тут появился неожиданный гость.

Над головами всего семейства принялся кружить орел. Сначала дети и взрослые были в восторге от величественной птицы, но только до того момента, пока не разгадали его хитроумный план.

Каждый раз, когда мама вытаскивала удочку из воды, орел пикировал прямо на нее, чтобы забрать свежий улов прямо с крючка. Первые два раза девушка ничего не вытащила из воды, однако она не сдавалась, как и птица. В третий раз женщине повезло и на крючок попалась небольшая рыба, но когда она ее вытянула на мелководье – орел уже был тут и забрал добычу.

Люди не расстроились, ведь у них теперь появились уникальные кадры, а птица еще сделала круг над семьей и скрылась за горизонтом. -0-