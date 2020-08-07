Хью Джекман показал, как надо махать когтями своего самого популярного персонажа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Хью Джекман поделился в Instagram отрывком одного из интервью.

На кадрах интервьюер попросил показать Джекмана, как нужно махать когтями своего самого популярного персонажа - Росомахи. В подписи к посту звезда рассказал, что старается не поддаваться на подобные уговоры, однако видео доказывает обратное.

После просьбы Хью встает с кресла и с удовольствием, а также с огромным энтузиазмом начинает махать воображаемыми когтями. Этот момент так понравился юзером, что они оставили под роликом тысячи комментариев, где написали, что соскучились по его персонажу, а также подчеркнули: "Только ты настоящий Росомаха и только ты!". -0-