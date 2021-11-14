"Хочется наблюдать за ними бесконечно": очаровательные питомцы покорили интернет (Видео)

Видео о том, как шотландских вислоухих котов кормят лакомством, развеселило пользователей сети.

В ролике видно, как мужчина дает своим питомцам угощение. Хозяину животных удалось запечатлеть забавный момент, когда кошка по кличке Раон выпрашивает лакомство у своей мамы.

Видео с очаровательными котами посмотрели более 40 тысяч человек. Многие пользователи были впечатлены увиденным и оставили свои комментарии: "Почему Раон не дали вкусненького? Она самая милая и нежная. Так просит вежливо", "Такая трогательная Раон! Мягко подает лапку, помня, что за это когда-то давали лакомство из тюбика", "Прелесть", "Какие чудесные коты! Хочется наблюдать за ними бесконечно!", "Какой вежливый ребенок: не забирает у мамы еду, а скромно просит!"