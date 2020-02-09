"Хочу в библиотеку!": подписчики певицы Риты Ора лишились дара речи после ее новых фото

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская певица не прекращает радовать своих поклонников музыкой, однако внимание привлекают и ее знойные фото в Instagram.

Артистка в очередной раз заострила на себе взгляд поклонников, и они оказались в восторге от увиденного. Певица решила приобщаться к чтению и разместила в Instagram несколько снимком из фотосессии рядом с книжными стеллажами в библиотеке.

В кадре Рита Ора позирует в красном вязаном платье на голое тело, что только подогрело интерес мужской половины фанатов. Многие из них написали, что "хотят в библиотеку". Дополнить образ девушка решила высокими черными сапогами и ожерельем.

Оказалось, что певица таким способом не хотела хвастаться своими формами, а сообщила фанатам хорошую новость. Она рассказала в подписи к посту, что собирается посетить несколько дополнительных городов Южной Америки с концертами.

Впрочем, все пришли в восторг и от снимков, и от новости. За несколько часов фотографии Риты Ора собрали почти 500 тыс. лайков и тысячи восторженных комментариев.-0-