Ходят тут всякие: мужчина в Сочи перешел ущелье по канату и попал на видео

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram опубликовали впечатляющее видео, которое удалось запечатлеть автолюбителю из Сочи.

Мужчина ехал по трассе, когда заметил в небе нечто странное. Он присмотрелся и понял, что по канату, натянутому между скалами, идет экстремал. Неизвестный любитель острых ощущений решил пересечь ущелье по тонкому канату, однако для безопасности воспользовался страховкой. Все закончилось благополучно и мужчина добрался до противоположного края скалы.

Необычный трюк впечатлил юзеров, а комментарии за кадром заставят улыбнуться любого. Автор видео говорит, что "ходят тут всякие", а также предлагает своему другу посигналить, чтобы мужчина быстрее шел по канату. Видео быстро собрало десятки тысяч просмотров. -0-