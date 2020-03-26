Хогвартс из "Гарри Поттера" решили отдать под квартиры

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании одно из зданий, где снимались сцены культового фильма "Гарри Поттер", решили сделать жилым домом. Об этом пишет издание Rightmove.

Переделать под жилую недвижимость хотят здание Royal Connaught Park, которое было построено в 1903 году. Стоимость двухкомнатной квартиры здесь оценивают в 760 тыс. фунтов стрелингов.

Строение располагается в городе Буши, добраться до которого можно за 20 минут на поезде из Лондона. Будущий жилой дом оснащен всем необходимым, однако для фанатов "Гарри Поттера" он может быть дорог тем, что тут проходили съемки некоторых сцен фильма.

В частности, Большой зал в Ховартсе - это обеденный зал здания Royal Connaught Park, а в одной из башен расположился кабинет Дамблдора из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса". -0-