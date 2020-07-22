Холли Берри подогрела слухи о своем романе пикантным фото - фанаты гадают, чьи ноги

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Холли Берри поделилась в Instagram снимком, который вызвал среди фанатов ажиотаж.

На фотографии видны мужские и женские ноги. Определенно, на фото сама актриса, а вот, что за мужчина тут запечатлен, непонятно. Фолловеры тут же стали обсуждать новый роман любимой актрисы и гадать, кто же стал избранником звезды. Сама Холли Берри по этому поводу не высказалась: видимо, решила лишь подогреть интерес к новому роману, но все карты сразу не открывать.-0-