Холли Берри подверглась критике за видео с сыном на каблуках

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети раскритиковали актрису Холли Берри за ее новый пост в Instagram.

Звезда кино разместила пост в социальной сети, где поделилась кадрами со своим сыном. В ролике мальчик примерил мамины сапоги на высоком каблуке и попытался в них забраться по лестнице.

Холли Берри подписала пост, в котором прояснила, что они так развлекаются: "Карантин, день 12-й". Многие пользователи Instagram не оценили юмор актрисы и принялись писать гневные комментарии.

Люди посчитали неправильным, что мальчик ходит на каблуках, а другие обвинили звездную маму в том, что она плохо воспитывает сына. "Мальчик на каблуках — это не мило и забавно", "Где папа, когда он так нужен?", "Рада, что мой сын не играет с моей одеждой", - написали под постом пользователи социальной сети.

Причем, люди волновались не за то, как мальчик выглядит на каблуках, а боялись, что он мог себе что-нибудь сломать в такой обуви. Сама Холли Берри спокойно восприняла негодование и отметила в одном из комментариев, что это просто веселье. -0-