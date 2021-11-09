Холли Берри похвасталась своей красотой, примерив стильный наряд (Видео)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая голливудская актриса Холли Берри представила на днях в Instagram пост, который вызвал восторг у всех фанатов звезды.

Артистка решила похвастаться в соцсети своей красотой, а для этого выбрала элегантный и соблазнительный способ. Холли Берри примерила коричневый кожаный наряд , а после принялась красоваться перед камерой.

В итоге, фотографу и Холли Берри удалось сделать впечатляющие и привлекательные кадры, а стильный наряд не остался без внимания поклонников. Юзеры быстро оставили под записью массу восхищенных отзывов, а само видео за короткое время посмотрели сотни тысяч раз. -0-