Холли Берри появилась на публике в стильном и соблазнительном образе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Холли Берри стала участницей нового выпуска популярного шоу и опубликовала фото в Instagram.

Актриса решила для выхода в свет выбрать интересный и соблазнительный образ, который пришелся по вкусу всем окружающим. Для этого Холли Берри примерила стильный костюм с необычным принтом, а также полупрозрачный корсетный топ, который выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Образ актрисы Холли Берри получился стильным и соблазнительным, что поспешили отметить многочисленные поклонники звезды кино. За короткое время пост собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-