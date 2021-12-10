Холли Берри появилась на публике в потрясающем наряде и заворожила Instagram

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Холли Берри недавно посетила модное мероприятие в США и приковала к себе внимание юзеров Instagram.

Актриса представила у себя на странице в соцсети несколько ослепляющих кадров, где запечатлен ее выход в свет. Холли Берри предстала перед камерами в потрясающем наряде. Для выхода звезда выбрала обтягивающий блестящий комбинезон на молнии, который выгодно подчеркнул ее природную красоту. Дополнили образ туфли, прическа и украшения.

Холли Берри своим внешним видом заворожила Instagram и привела в восторг пользователей сети. Неудивительно, что пост актрисы быстро собрал огромное число лайков и массу восхищенных комментариев. -0-