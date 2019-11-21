Холли Берри получила травму на съемках нового фильма

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Холли Берри попала в больницу, сообщает издание Daily Mail .

Звезда получила травму, когда выполняла трюк на съемках ленты "Обиженная". Эта картина рассказывает о девушке, которая увлекается единоборствами.

Во время съемок Холли Берри, которая выступает и режиссером картины, пропустила несколько неудачных ударов во время сцены на ринге и получила травмы.

Актриса была вынуждена обратиться в больницу, а съемочный процесс приостановлен на несколько дней пока Холли Берри восстанавливается. -0-