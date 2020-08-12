Холли Берри повторила фотографию в купальнике 18-летней давности - стало только лучше

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Холли Берри опубликовала в Instagram кадр, который восхитил поклонников звезду, а также заставил предаться ностальгии.

Актриса опубликовала фотографию с пляжа в соломенной шляпе и оранжевом купальнике. Юзеры восхитились кадром, а самые внимательные отметили, что 18 лет назад звезда кино уже примеряла похожее бикини, когда играла в фильме про Бонда "Умри, но не сейчас".

Пользователи, а также журналисты согласились, что фигура 53-летней Холли Берри достойна восхищения, а знаменитость может дать фору самым молодым моделям. За несколько дней фотография собрала несколько сотен тысяч лайков.-0-