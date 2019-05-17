Холли Берри пришла на премьеру фильма в дерзком наряде

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса пришла на премьеру фильма "Джон Уик 3" в Лос-Анджелесе в дерзком образе. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Для красной дорожки Холли Берри выбрала кожаный комбинезон с открытым декольте, а также показала фотографам свою стрижку: выбритый затылок с необычным узором.
Поклонники актрисы удивились такому смелому выбору, но оценили образ. Многие не смогли сдержать восхищения - пост в Instagram собрал множество восторженных комментариев фолловеров.-0-
Фото из Instagram-аккаунта
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