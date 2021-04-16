Холли Берри стала еще прекраснее в соблазнительном платье (Фото)

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Холли Берри представила в Instagram новый пост и заворожила юзеров сети.

Знаменитая актриса показала свое новое платье, которое оказалось очень соблазнительным. Холли Берри примерила наряд золотого цвета с пайкетками, открытой спиной, а особой пикантности добавляют разрезы на бедрах и по бокам.

Пользователи сети не смогли пройти мимо кадра и отметили, что в таком соблазнительном наряде Холли Берри стала еще прекраснее. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков и огромное число комплиментов в комментариях.