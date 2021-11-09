"Хороший мальчик": мужчина не испугался и с рук покормил медведя, который вышел к людям (Видео)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группе друзей из США на днях удалось записать на видео потрясающие кадры, которые впечатлили многих юзеров YouTube.

Жители США отдыхали у себя дома, когда услышали странные звуки из кустов. Один из людей схватил фонарик и начал подсвечивать лесную полосу, из которой к дому уже приближался мишка. Как ни странно, люди не побоялись дикого обитателя, а, напротив, решили покормить животное.

Один из мужчин взял лакомство и отправился к хищнику, который был не против отведать вкусняшку. Сначала американец бросает кусочек, который вмиг пропадает во пасти медведя, а после человек решается на экстремальный шаг.

Житель США не испугался и прямо с рук покормил медведя, который, принюхавшись, съедает угощение. Необычное видео привлекло внимание пользователей, которые посмотрели ролик огромное число раз. Впрочем, одним из самых ярких моментов стал комментарий автора, который за кадром постоянно повторяет: "Хороший мальчик". -0-