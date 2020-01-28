"Хорошо, что детей рядом не было" - звезда "Универа" чуть не пострадала на отдыхе

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич поделилась в Instagram новым роликом с отдыха и рассказала, как едва не получила травму.

Звезда сообщила подписчикам, что огромное стекло разбилось, когда актриса принимала ванну. К счастью, все обошлось и Хилькевич не пострадала.

В подписи к посту она поделилась своими эмоциями и уточнила, что все обошлось, ведь в ванной комнате оказалась только она и без детей, стекла вылетели в противоположную сторону и на нее не свалились.

Кадры впечатляют, а в комментариях к записи фанаты Анны Хилькевич радуются за нее, что все обошлось. -0-

Анна Хилькевич показала модный купальник, но фанатов удивила ее огромная нога На нем Анна Хилькевич позирует в красивом купальнике с кокосом в руках. В подписи она рассуждает о том, что нужно выбрать правильную позу. Не так сядешь - фанаты тут же приписывают ей "беременность".