Хорошо устроилась: собачка своим видом во время массажа очаровала YouTube

Скриншот из видео
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Канады решила показать миру свою собаку породы шибу, которая умеет хорошо отдыхать.
Каждый раз питомец настаивает на массаже, который хозяйка и не прочь провести пушистому любимцу. Животное укладывается на ноги хозяйки, а после расслабляется. Причем, его мордочка в этот момент очаровала YouTube. Собачка явно любит, когда с ней так играют.
Пользователи оказались в восторге, отметив, что песик очень хорошо устроился. Впрочем, выражение мордочки повеселило юзеров, ведь кадры посмотрели огромное число раз. -0-